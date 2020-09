Italien: Wirtschaftliche Stimmung geht steil nach oben

In Italien ist die Stimmung von Managern und Verbrauchern so gut wie seit dem Ausbruch der Coronapandemie im Februar nicht mehr. Das Barometer für das Geschäftsklima der gesamten Wirtschaft von der Industrie bis zu den Dienstleistern stieg im September auf 91,1 Punkte von 81,4 Zählern im Vormonat und damit das vierte Mal in Folge, wie das Statistikamt Istat am Freitag mitteilte.