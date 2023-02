Italienische Bahnen wollen Anteil des Warenverkehrs verdoppeln

Eines der Ziele des Industrieplans der Staatsbahnen für die nächsten zehn Jahre sei die Verdoppelung des derzeitigen Anteils von 11 Prozent der per Bahn beförderten Güter durch die Entwicklung eines integrierten Logistiksystems, das multimodale Terminals per Schiff, Bahn und Straße vorsieht. „Die italienischen Staatsbahnen sind mit Tx Logistik bereits stark in Mitteleuropa vertreten“, fügte Ferraris hinzu.„Mit den Hochgeschwindigkeitszügen sind wir auf europäischer Ebene bereits führend, jetzt öffnet sich auch ein europäischer Markt für die Logistik, daher ist es wichtig, voranzukommen. Wir müssen vor allem in neue Terminals investieren, die es ermöglichen werden, den Straßenverkehr mit dem Schienenverkehr zu verbinden“, sagte Ferraris.Die FS-Gruppe plane „Partnerschaften mit großen, auch grenzüberschreitenden Bahnunternehmen, um ein integriertes Angebot zu entwickeln“.