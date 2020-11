Italienische Flughäfen fordern dringend Staatshilfen

Angesichts der hohen Verluste urgierte der Verband von der Regierung Staatshilfen in der Größenordnung von mindestens einer Milliarde Euro.„Ohne finanzielle Unterstützung seitens des Staates schaffen wir es nicht bis zum Jahresende. Vielen kleineren Airports droht die Schließung. Dabei sind sie für die Mobilität von ganzen Regionen in Italien lebenswichtig. Die Gefahr ist die Isolierung von Großregionen in unserem Land“, warnte der Chef von Assaeroporti, Fabrizio Palenzona, im Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ (Dienstagsausgabe).Der Verband forderte von der italienischen Regierung die Einrichtung eines Fonds zur Entschädigung der Verluste, die die Flughafenbetreiber heuer coronabedingt erlitten haben. Wichtig seien auch Stützungsmaßnahmen für das Flughafenpersonal. Tausende Arbeitsplätze seien gefährdet. Die italienischen Flughäfen beschäftigen 150.000 Personen.Im Zeitraum März bis September 2020 habe das italienische Airportnetz 83 Prozent seiner Passagiere, 68 Prozent der Flugverbindungen und 33 Prozent des Frachtvolumens verloren. Bis Jahresende rechnen die Flughäfen mit einem Passagierrückgang von 70 Prozent auf 58 Millionen Personen.

apa