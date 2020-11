Italienische Post kauft Briefdienstleister Nexive

Die italienische Post hat ein Abkommen mit der niederländischen Post PostNL und mit der deutschen Gesellschaft Mutares Holding für den kompletten Erwerb der in Italien aktiven Nexive Group abgeschlossen. Der Deal hat einen Umfang von 60 Millionen Euro, teilte die italienische Post in einer Presseaussendung am Montag mit. Die Operation soll bis Ende Jänner 2021 abgeschlossen werden.