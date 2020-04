„Italienische Regierung in der Planung immer schwächer“

Die ersten Hilfsmaßnahmen der Südtiroler Landesregierung dienten dazu, den Unternehmen Liquidität zu verschaffen und Zeit zu gewinnen. „Wir wissen natürlich, dass das nicht reicht“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher. Daher werde man in einem zweiten Moment ein Konjunkturpaket auf die Beine stellen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Auch werde die öffentliche Hand mehr investieren und auch für Private Anreize zum Investieren schaffen.Südtirol sei Triple AAA, sagte Kompatscher. „Wir haben die Kraft, das zu schaffen.“ Das Handwerk werde dabei ein maßgeblicher Sektor sein, um die Wirtschaft in Südtirol wiederaufzubauen.„Wir wollen endlich in allen Sektoren wieder arbeiten, natürlich unter peinlich genauer Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen“, forderte Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer in Richtung Rom. Jeder Tag, der vergehe, an dem man nicht arbeiten könne, sei ein großer Schaden für die Südtiroler Wirtschaft.„Die Regierung in Rom wird in der Planung immer schwächer“, sagte Achammer. Wenn es beispielsweise Österreich möglich sei, ein Datum zu nennen, an dem die einzelnen Sektoren wieder die Arbeiten aufnehmen können, dann müsste das doch auch in Italien möglich sein, so Achammer.Die Ungewissheit sei ein großes Problem, da die Unternehmen eine Perspektive brauchten. Zudem: „Wenn sich die Aufträge von unseren Unternehmen weg an andere Unternehmen ins Ausland verlagern, dann ist das für Südtirol fatal.“

