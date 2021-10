Italienische Regierung will MPS nicht „um jeden Preis“ verkaufen

Die Regierung habe UniCredits Angebot für die MPS-Übernahme als nicht angemessen betrachtet, daher seien die seit dem Sommer laufenden Verhandlungen unterbrochen worden, erklärte Franco bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2022 mit Premier Mario Draghi am Donnerstagabend.Das Aus bei den Verhandlungen mit UniCredit erschwert die Bemühungen von Ministerpräsidenten Draghi, die 2017 mit Steuer-Milliarden vor der Pleite geretteten Monte Paschi, wie mit der EU vereinbart, bis Mitte 2022 wieder zu verkaufen. Zudem muss die Regierung eine Genehmigung aus Brüssel einholen, mehr Geld in die Krisenbank pumpen zu dürfen, ohne ein Szenario für den Ausstieg des Staates bei der MPS zu haben.„Wir wollen mehr Zeit haben, um ohne Eile einen Interessenten für MPS zu suchen. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten weitere Möglichkeiten ergründen. Inzwischen werden wir weiterhin MPS verwalten, damit sie immer mehr zu einer effizienten und solide Bank wird“, erklärte der Wirtschaftsminister.Der Bankensektor sei in einer Phase tiefgreifender Umwandlung. MPS sei eine mittelgroße Bank, für die Aggregationen notwendig seien, erklärte der Minister.

apa