Italienische Verbraucher zuversichtlicher als Südtiroler Verbraucher

Die Unternehmensstimmung verbesserte sich von 108,4 auf 110,9 Punkte. Zudem wurde der Vormonatswert deutlich nach oben revidiert.In der Industrie trübte sich die Stimmung hingegen um 0,6 Punkte auf 109,3 Punkte ein. Es war allerdings ein stärkerer Rückgang auf 109,0 Punkte erwartet worden. Verbessert hat sich unterdessen der Unterindikator für den Einzelhandel. Der Krieg in der Ukraine und der abrupte Anstieg der Inflation haben das Vertrauensklima der Konsument in Südtirol beeinträchtigt, insbesondere in Bezug auf die Erwartungen an die künftige Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft. Dies geht aus der Konsumentenbefragung hervor, die im April vom WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen durchgeführt wurde.