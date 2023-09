Italiens Bankenverband kritisiert Sondersteuer für Geldhäuser

Regierung will Menschen mit geringem Einkommen stützen

Diese würde sich negativ auf die italienische Wirtschaft auswirken und das Interesse der Investoren am italienischen Bankensektor einschränken, erklärte der Chef des italienischen Bankenverbands ABI, Giovanni Sabatini, am Dienstag im italienischen Parlament. Er erhob Zweifel über die Verfassungsmäßigkeit der Steuer.„Die Ankündigung der Entscheidung, die einmalige außerordentliche Steuer für Banken einzuführen, ohne dass dies vorher mit der ABI-Vereinigung abgesprochen wurde, hatte negative Auswirkungen auf die Finanzmärkte“, kritisierte der ABI-Chef. Die Banken würden bereits einer hohen Besteuerung in Italien unterliegen, die höher als in anderen europäischen Ländern sei, fügte Sabatini hinzu.ABI lehnt den Begriff „Extraprofite“ aus den Gewinnen des Bankensektors ab, das die Grundlage für die außerordentliche Steuer auf diesen Sektor bildet. „Der Extra-Gewinn bezieht sich auf eine besondere Situation, in der ein Unternehmen, das eine Monopol- oder Oligopolstellung genießt, den Preis seiner Produkte festlegen kann, indem es einen höheren Gewinn erzielt als den, der auf einem Wettbewerbsmarkt ermittelt werden könnte. Diese Situation ist bei Banken nicht gegeben“, erklärte Sabatini.Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will mit der Steuer Gewinne abschöpfen, die die Geldhäuser mit Hilfe der Zinsentwicklung einfahren. Zinsen für Kredite und Zinsen für Sparguthaben klafften zugunsten der Banken weit auseinander, hatte die Regierung kritisiert. Im Zuge der Serie von Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten Institute ihre Kredite verteuert, sich bei den Zinsen auf Einlagen der Sparer jedoch eher zurückgehalten.Der italienischen Regierung zufolge sollen die Steuereinnahmen zur Unterstützung von Hypotheken-Kreditnehmern und Menschen mit geringen Einkommen und kleinen Pensionen eingesetzt werden. Die Maßnahme muss noch vom Parlament verabschiedet werden. Erwartet wird, dass sie in mehreren Aspekten geändert werden könnte.