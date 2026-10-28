Das Restaurant AlpiNN des Südtiroler Drei-Sterne-Kochs Norbert Niederkofler am Kronplatz ist gemeinsam mit dem Sunny Valley Kelo Mountain Lodge in der Lombardei als „Best Mountain Club 2026“ ausgezeichnet worden. Die beiden Häuser erhielten den „Kettmeir Award“ bei der ersten Verleihung der italienischen Mountain-Club-Preise in Mailand.<BR \/><BR \/>AlpiNN gehört außerdem zu den fünf Berghütten an Skipisten, die im neuen Führer „Guida ai migliori mountain club d'Italia“ die Höchstwertung „Drei goldene Schneeflocken“ erhielten. Neben dem Südtiroler Haus wurden das Sunny Valley Kelo Mountain Lodge in der Lombardei, Stella di Pila im Aostatal sowie Doss Alpine Style und Fienile Monte im Trentino ausgezeichnet.<BR \/><BR \/>Der von Norbert Niederkofler initiierte AlpiNN ist am Kronplatz angesiedelt. Den Preis nahm Valeria Hinna Danesi, Restaurantmanagerin des Alpinn, entgegen. Überreicht wurden die Auszeichnungen von Elisa Biasiolo, Markenverantwortliche des Südtiroler Weinguts Kettmeir.<BR \/><BR \/>Die Preise wurden beim „Gran Galà dei Mountain Club d'Italia“ im Palazzo Lombardia im Rahmen der Veranstaltung Milano Mountain Show vergeben. Anlass war die Vorstellung des neuen Führers aus dem Verlag Morellini, der sich erstmals speziell den Berghütten an Skipisten widmet. Diese sogenannten Mountain Clubs unterscheiden sich von klassischen Hütten für Wanderer und Bergsteiger vor allem durch ihr architektonisches Konzept, ihr gastronomisches Angebot und ihre Lifestyle-Elemente. Für die Publikation wurden 109 Einrichtungen in 32 Skigebieten Norditaliens zwischen den Alpen und dem Apennin in derEmilia Romagna und der Toskana ausgewählt und besucht.<BR \/><BR \/>Neben den Hauptpreisen wurde auch eine Auszeichnung für Nachhaltigkeit vergeben. Sie ging an das Kosmo Taste the Mountain im Skigebiet Livigno-Mottolino in der Lombardei. Das Haus setzte sich gegen Oberholz in Obereggen und das Family Chalet Dosson im Skigebiet Paganella durch.