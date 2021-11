Italiens BIP könnte 2021 um 6,4 Prozent wachsen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Italien könnte nach Einschätzung des Arbeitgeberverbands Confindustria in diesem Jahr stärker zulegen als erwartet. Die Wirtschaft könnte 2021 trotz gegenwärtiger Lieferengpässe um 6,4 Prozent wachsen, teilte der Verband am Samstag mit.