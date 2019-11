Italiens Fluglotsen streiken: Alitalia streicht 137 Flüge

Ein Streik in der italienischen Luftfahrtbranche ist am 13. Dezember geplant. Damit wird Klarheit um die Zukunft der Alitalia gefordert, nachdem am Donnerstag die Verkaufsfrist ergebnislos abgelaufen ist.





Alitalia ist seit Mai 2017 insolvent und wird mit staatlichen Überbrückungskrediten in der Luft gehalten. Seit Monaten verlängert die Regierung in Rom die Verkaufsfrist für die Airline, ohne dass Licht am Ende des Tunnels in Sicht ist.

apa