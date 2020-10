Italiens Frächter kritisieren Corona-Reisewarnungen

Italien wäre das Land, das mehr als alle anderen durch Einschränkungen bei der Reisefreiheit im Alpenraum benachteiligt sein würde, hieß es in einem Schreiben des Frächterverbandes. Die Schäden für Italiens Wirtschaftssystem, das ohnehin unter den Folgen des monatelangen Lockdowns und der Coronakrise schwer leidet, wären im Fall von Reise-Einschränkungen besonders groß.Conftrasporto rief die Regierung in Rom auf, Druck auf Brüssel auszuüben, um zu verhindern, dass „übereilte Beschlüsse“ Italien benachteiligen. Italien sei das einzige EU-Land, dessen Frächter die Alpen überqueren müssen, um die europäischen Märkte zu erreichen. Von der Reisefreiheit hänge Italiens Wettbewerbsfähigkeit ab.„Die aktuelle Corona-Politik in Europa bringt für unsere Länder massive existenzielle Bedrohungen und gefährdet letzten Endes nicht nur die Tourismuswirtschaft, sondern sämtliche regionalen Wirtschaftskreisläufe“, hatten die Wirtschaftskammerpräsidenten von Tirol, Salzburg, Vorarlberg sowie des Handelskammerpräsidenten von Südtirol am Mittwoch Alarm geschlagen. Die Präsidenten Christoph Walser (WK Tirol), Hans Peter Metzler (WK Vorarlberg), Peter Buchmüller (WK Salzburg) sowie Michl Ebener (Handelskammer Südtirol) kritisierten die aktuelle Corona-Politik in Europa, die unterschiedlichen Maßnahmen der europäischen Staaten und die „inzwischen ausufernden Reisewarnungen“. STOL hatte berichtet.

apa/stol