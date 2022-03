Italiens Frächter kündigen Protest gegen hohe Spritpreise an

Die von der Regierung versprochenen Stützungsmaßnahmen für den Logistiksektor seien „unzureichend“. „Der Sektor befindet sich wegen den hohen Treibstoffpreisen in einer extremen Notlage“, sagte ein Sprecher von UNATRAS nach einem Treffen mit Verkehrsminister Enrico Giovannini.Die Treibstoffpreise in Italien sind auf ein Rekordhoch geklettert und die Frächterverbände steigen auf die Barrikaden. Hunderte Lkw-Fahrer beteiligten sich am Montag an einer Protestkundgebung gegen die hohen Benzinpreise auf Sardinien.Am letzten Samstag kostete Benzin durchschnittlich 2,21 Euro pro Liter und Diesel 2,17 Euro. Neben dem Ukraine-Konflikt, der der Hauptgrund für den Anstieg der Rohstoffpreise in den letzten Wochen ist, haben Tankstellenbetreiber künstlich die Preise in die Höhe getrieben, kritisierten Konsumentenschutzverbände.