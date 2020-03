Italiens Handel rechnet mit Konsumrückgang von 52 Milliarden

Auch mit dem milliardenschweren Hilfspaket, das die italienische Regierung vergangene Woche vorgestellt hat, drohe Italien ein Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 3 Prozent, teilte Confcommercio mit. Von der Rezession besonders betroffen seien die Touristikbranche und die Gastronomie, die Verluste in der Größenordnung von 16,5 Milliarden Euro verkraften müssen.Im Kulturbereich werde es zu Schäden in Höhe von 8,2 Milliarden Euro, in der Modebranche von 6,6 Milliarden Euro kommen. Lediglich der Lebensmittelbereich meldete seit Anfang 2020 ein Produktionsplus von 4,2 Prozent gegenüber 2019. Dies sei vor allem auf den Ansturm auf die Supermärkte verunsicherter Bürger zurückzuführen. Auch in den nächsten Monaten sei mit keinem Rückgang im Lebensmittelbereich zu rechnen, hieß es.„Es ist offenkundig, dass die von der Europäischen Zentralbank (EZB) angekündigten Maßnahmen Italien nicht die Rezession ersparen werden. Sie werden jedoch deren Auswirkungen mildern und die Bedingungen für den Neustart nach Ende des sanitären Notstands schaffen“, hieß es in der Presseerklärung Confcommercios.

apa