Italiens Industrielle wegen Energiekrise schwer besorgt

„Im schlimmsten Fall müssen wir eine Rationierungsstrategie mit einer politischen Entscheidung in Betracht ziehen, die eine große Verantwortung erfordert, denn das Abschalten der Industrie bedeutet die Gefährdung von Tausenden von Unternehmen und Arbeitsplätzen“, warnte Bonomi.Bonomi forderte die Regierung auf, jetzt in dieses „wirtschaftliche Erdbeben“ einzugreifen, denn das Land könne es sich nicht leisten, 2 Monate auf eine neue Regierung zu warten, die erst nach den Parlamentswahlen am 25. September handeln werde.„Heute ist die Industrie eine Frage der nationalen Sicherheit“, sagte der Industriellenchef und fügte hinzu, dass die Energiekrise die Einkommen der Haushalte und die Beschäftigung gefährde. Zu den wichtigsten Maßnahmen, die Bonomi von der Regierung forderte, um die Italiener in dieser schwierigen Wirtschaftslage zu stützen, gehörte eine Senkung der Lohnsteuer.Die italienischen Unternehmer warnen vor den explodierenden Energiepreisen. Die zusätzlichen Kosten des Energienotstands belaufen sich auf 40 Milliarden Euro, beklagten die Confindustria-Präsidenten der norditalienischen Regionen Emilia Romagna, Lombardei, Piemont und Venetiens.„Die Zeit ist weitgehend abgelaufen und eine Entscheidung in der EU kann nicht mehr aufgeschoben werden. Die Unternehmen können keinen Tag länger auf die notwendigen Maßnahmen zur Senkung der Gas- und Strompreise warten“, hieß es in einem Schreiben der vier Confindustria-Präsidenten. Sie forderten alle politischen Kräfte auf, auch in dieser Wahlkampf-Phase das Engagement der noch amtierenden Regierung bei den schwierigen Verhandlungen mit den anderen EU-Ländern für die Einführung einer Obergrenze für die Gaspreise zu unterstützen.Vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, die auch starker Konkurrenz aus dem Ausland ausgeliefert sind, seien arg unter Druck. Die Gefahr sei eine komplette Deindustrialisierung Italiens. „Es ist inzwischen klar, dass alle Ressourcen vorrangig für den Energienotstand eingesetzt werden müssen“, betonten die Confindustria-Präsidenten.Das Thema Energiepreise und Inflation beherrscht immer mehr den Wahlkampf in Hinblick auf die Parlamentswahlen am 25. September.