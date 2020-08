Italiens Luxustourismus beklagt Urlauberschwund

9 Millionen Übernachtungen gingen der Luxushotellerie in den vergangenen Monaten verloren. Bei der Zahl der Gäste aus dem Ausland kam es im Juli zu einem Rückgang von 76,4 Prozent, bei jener der italienischen Besucher lag das Minus bei 24,5 Prozent. Betroffen ist nicht nur die Hotellerie, sondern auch die Gastronomie. Laut Angaben des Handelsverbands beklagten 80 Prozent der Restaurantinhaber schwere Einnahmenverluste in diesem Sommer. Allein in den vergangenen 3 Monaten meldete die Branche einen Umsatzrückgang von 3 Mrd. Euro.Die italienische Regierung hat wegen schwerer Einnahmenrückgänge im Tourismusbereich beschlossen, 29 vom Tourismus stark abhängige Städte finanziell zu unterstützen. 500 Mio. Euro schüttet das Kabinett zur Förderung der Stadtzentren touristischer Ortschaften aus, die unter dem Rückgang im Fremdenverkehr besonders stark leiden.Der Betrag soll zur Stützung jener Betriebe dienen, die im Juni einen Umsatzrückgang von mindestens 33 Prozent erlitten haben. Der Mindestbetrag, der von den Gemeinden an Einzelpersonen ausgeschüttet werden kann, liegt bei 1000 Euro und kann bei Betrieben auf 150.000 Euro steigen.Die Maßnahme soll einstige Schwergewichte des Massentourismus wie Rom, Florenz und Venedig, aber auch kleinere Städte wie Bozen, Rimini, Padua und Como unterstützen. „Wir müssen alles Erdenkliche unternehmen, um die Vitalität der Stadtkerne aufrecht zu erhalten. Wir hoffen, dass die Städte damit die kritische Phase bis zum Neustart des Tourismus überwinden können“, sagte Kultur- und Tourismusminister Dario Franceschini.

apa