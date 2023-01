Italiens Notenbank erhöht Wachstumsprognose für 2023

Die neue Prognose steht im Einklang mit der Konjunkturvorhersage der italienischen Regierung für dieses Jahr. Für das nächste Jahr erwartet Italiens Notenbank dann ein Plus von 1,2 Prozent. Die Vorhersage der Regierung vom November sah für 2024 ein Wachstum von 1,9 Prozent vor.Wie stark die Wirtschaftsleistung in Italien im vergangenen Jahr zugenommen hat, dürfte am 1. März feststehen. Dann veröffentlicht das nationale Statistikbüro Istat ihre Gesamtjahreszahlen zum Bruttoinlandsprodukt 2022.