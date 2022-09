Italiens Notenbank warnt vor steigendem Defizit für Energiebeihilfen

„In der Eurozone ist es vorrangig, den Kampf gegen die Inflation, die in Europa andere Ursachen hat als in den Vereinigten Staaten, so schnell wie möglich zu gewinnen“, erklärte Visco. Geldwertstabilität sei auch für den Arbeitsmarkt entscheidend. Visco wies darauf hin, wie wichtig es sei, die „Lohn-Preis-Spirale“ zu verhindern, und betonte, dass die hohe Inflation der 1970er Jahre auch zu Problemen der sozialen Stabilität in Italien geführt hatte.Der Ministerrat in Rom hat am Donnertag über die Finanzierungen für das Hilfspaket zur Eindämmung der negativen Auswirkungen der Energiekrise diskutiert. Circa 12 Milliarden Euro soll das Maßnahmenpaket betragen, das die Regierung kommende Woche verabschieden wird. Geplant ist unter anderem eine Verlängerung der reduzierten Benzinsteuern bis zum 5. Oktober.Außenminister Luigi Di Maio, Chef der neugegründeten Kleinpartei Impegno Civico, forderte, dass der Staat 80 Prozent der Rechnungen der Familien mit niedrigerem Einkommen und aller Unternehmen übernehme und zwar bis zum Ende des Jahres. Für die Unternehmen seien 13,5 Milliarden nötig, die aus den höheren Einnahmen des Staates, etwa aus der Mehrwertsteuer und den inflationsbedingten Verbrauchssteuern stammen könnten. Di Maio forderte auch die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf alle Lebensmittel und Medikamente.Laut dem Außenminister dürfe Italien den Haushaltsrahmen nicht sprengen, um die abfedernden Maßnahmen zu finanzieren. Er sprach sich für die Einführung einer europäischen Gasobergrenze aus, eine Maßnahmen die seiner Ansicht nach „nicht mehr aufschiebbar“ ist.