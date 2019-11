Italiens Premier verspricht Kampf zur Rettung des Stahlwerks Ilva

Der französisch-indische Konzern hatte sich vor einem Jahr gegenüber der Regierung in Rom zur Übernahme des Ilva-Stahlwerks verpflichtet.

„Wenn sich ArcelorMittal zurückzieht, wird es zu einem rechtlichen Kampf kommen und wir werden sehr hart sein“, sagte Conte.





Der indische Stahlkonzern Jindal dementierte unterdessen Interesse, anstelle von ArcelorMittal den Stahlkonzern Ilva übernehmen zu wollen. Ilva beschäftigt Italien-weit über 10.000 Personen, darunter 8500 allein in Taranto.Inzwischen wächst die Forderung in linken Polit-Kreisen Italiens nach eine Verstaatlichung des Ilva-Konzerns – einst Spitzenreiter in Europa, was die Produktionsmenge betrifft. „Wenn der Markt scheitert, muss der Staat einspringen, vor allem wenn es um so viele Arbeitsplätze geht“, sagte der sozialdemokratische Regionenminister Francesco Boccia.Auch die Gewerkschaften forderten den Einstieg des Staats beim Ilva-Werk. „Das ist sehr wichtig, weil Italien seine Stahlindustrie verteidigen muss“, sagte der Chef des stärksten italienischen Gewerkschaftsverbands CGIL, Maurizio Landini. Laut Industrieminister Stefano Patuanelli ist eine Verstaatlichung des Stahlwerks im Fall eines Rückzugs von ArcelorMittal „kein Tabu“.Der weltgrößte Stahlkonzern hatte am Montag mitgeteilt, die vor einem Jahr besiegelte Übernahme des Werks rückgängig zu machen. Als Grund nannte er jüngste Änderungen in der italienischen Gesetzgebung, mit denen eine Immunität für eventuelle Verstöße gegen Umweltbestimmungen aufgehoben würde. ArcelorMittal sieht sich nun berechtigt, von einer Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch zu machen. Der Konzern fordert die Streichung von 5000 Jobs in Italien.

apa