Italiens Regierung will Krisenbank MPS nicht um jeden Preis verkaufen

Das Angebot der Bank-Austria-Mutter UniCredit sei bisher das einzige eingetroffene Offert für das toskanische Geldhaus, das 2017 verstaatlicht wurde, erklärte der italienische Wirtschaftsminister Daniele Franco Mittwochabend bei einer Fragestunde vor dem Parlament in Rom.Sollte die Regierung zu dem Schluss kommen, dass das UniCredits-Angebot unzulänglich sei, werde das Kabinett MPS nicht verkaufen, erklärte Franco. „Wir werden nicht um jeden Preis ein Abkommen forcieren“, erklärte der Minister. Er äußerte jedoch die Hoffnung, dass es zu einer Einigung mit der UniCredit komme. „Es gib Verhandlungsraum über eine Lösung“, so Franco.In Italien kritisieren sowohl Gewerkschaften als auch die rechte Regierungspartei Lega die Übernahmegespräche der UniCredit mit MPS. Am Montag begann die UniCredit eine Due-Diligence-Prüfung bei der toskanischen Bank. Dabei sollen vor allem Kredite unter die Lupe genommen werden. Der MPS-Aufsichtsrat startet am heutigen Donnerstag eine interne Analyse über eine etwaige Übernahme.Die Lega warnt vor einem massiven Jobabbau bei einer Übernahme der MPS und spricht von bis zu 6000 gefährdeten Arbeitsplätzen. Monte Paschi di Siena wurde 1472 gegründet und ist die älteste Bank der Welt.

apa