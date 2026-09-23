Als kurzfristige Gegenmaßnahme fordert der Verband die vorübergehende Aussetzung des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) für gasbetriebene thermische Kraftwerke. Die Anwendung des Systems sei angesichts der derzeitigen Energiekrise zunehmend schwer nachvollziehbar, erklärte Federacciai. Zugleich müsse Italien sich gemeinsam mit anderen EU-Staaten für eine grundlegende Überarbeitung des Systems einsetzen.<h3>\r\nHohe Energiekosten belasteten Wettbewerbsfähigkeit der Industrie<\/h3>Nach Ansicht des Verbandes verschärft die geopolitisch angespannte Lage die bereits schwierige Situation auf den Energiemärkten. Die hohen Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen energieintensiven Industrie gegenüber Unternehmen in anderen europäischen Ländern.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig fordert Federacciai von der italienischen Regierung, bestehende Instrumente zur Entlastung energieintensiver Unternehmen beizubehalten. Diese Maßnahmen hätten in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, die Folgen der hohen Energiepreise für die Industrie abzufedern. Nach Ansicht des Verbandes reichen sie jedoch nicht aus, um den Wettbewerbsnachteil italienischer Unternehmen gegenüber europäischen Konkurrenten auszugleichen.<h3>\r\nRuf nach Aussetzung des ETS<\/h3>Der europäische Emissionshandel ETS verpflichtet Unternehmen in besonders energieintensiven Branchen dazu, für ihre Treibhausgasemissionen entsprechende Zertifikate zu erwerben. Das System folgt dem Prinzip „Cap and Trade“: Die EU legt eine Obergrenze für die Emissionen fest, während Unternehmen Zertifikate für jede ausgestoßene Tonne Treibhausgase benötigen. <BR \/><BR \/>Betroffen sind unter anderem die Stromerzeugung sowie die Stahl-, Zement-, Aluminium-, Glas- und Chemieindustrie. Die Europäische Kommission hatte im Juli 2026 eine Überarbeitung des ETS vorgeschlagen. Unter anderem geht es dabei um eine Verlängerung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten über das Jahr 2030 hinaus.<BR \/><BR \/>Der Ruf nach einer Aussetzung des ETS kommt inzwischen auch aus anderen Teilen der italienischen Wirtschaft. Der Präsident des italienischen Industrieverbands, Emanuele Orsini, warnte vor einem aus dem Ruder laufenden Energiepreis und der Gefahr einer Deindustrialisierung. Er forderte Änderungen an den Mechanismen der Preisbildung und verwies ebenfalls auf den ETS.