Italiens Statistikamt rechnet 2021 mit BIP-Plus von 4,7 Prozent

2022 soll Italiens Bruttoinlandprodukt (BIP) um 4,4 Prozent steigen, geht aus den am Freitag veröffentlichten Istat-Prognosen hervor.Das Szenario berücksichtigt die möglichen Auswirkungen der Maßnahmen, die in dem mit EU-Geldern finanzierten Wiederaufbauprogramm gezahlt werden. Im laufenden Jahr rechnet Istat mit einer Arbeitslosenrate von 9,8 Prozent, die 2022 auf 9,6 Prozent sinken sollte. Angesichts der besseren Wirtschaftsperspektiven rechnet Istat mit einem Konsumwachstum von 3,6 Prozent im laufenden Jahr und von 4,7 Prozent im Jahr 2022.Italien ist vom Ausbruch der Coronapandemie besonders schwer getroffen worden. Mehr als 126.000 Menschen starben bereits an oder mit dem Coronavirus.

apa