Italiens Tourismus rechnet mit Rekord-August

14 Millionen italienische Touristen sind rund um Ferragosto auf Urlaub, im Gesamtmonat August sind es etwa 22 Millionen, wie aus Angaben des Handelsverbands Confcommercio hervorgeht. Der Tourismus ist in Italien eine der wichtigsten Einnahmequellen und generiert allein im Monat August einen Umsatz von 11 Milliarden Euro.Leere Städte und volle Strände: Am beliebtesten bei den Urlaubern sind beliebte Badeorte, mit einigem Abstand dahinter folgen Berge, Kurorte, Seen, Hügel und Dörfer am Land. Etwa 61 Prozent der Italiener entscheiden sich für einen Urlaub am Meer, 23 Prozent erholen sich in den Bergen. 20 Prozent entscheiden sich für Kulturstädte.Das Phänomen der Massenflucht aus den Metropolen ist aber heuer weniger spürbar als in früheren Jahren. Wegen der immer noch angespannten Wirtschaftslage würden viele Kaufleute heuer im August auf die traditionellen zweiwöchigen Schließungen verzichten, berichten italienische Medien.