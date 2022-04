Italiens Unternehmer sehen schwarz: Rezession im ersten Halbjahr

„In der ersten Jahreshälfte 2022, wenn sich die negativen Auswirkungen des Krieges voll entfalten werden, ist mit einer 'technischen Rezession' und einem Rückgang von 0,2 Prozent bzw. von 0,5 Prozent in den ersten beiden Quartalen zu rechnen“, geht aus Angaben von Confindustria am Samstag hervor. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet Confindustria mit einem Wachstum der Wirtschaftsleistung von 1,9 Prozent.Dies liegt deutlich unter den bisherigen Prognosen der italienischen Regierung und der EU, die von einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) im Gesamtjahr 2022 ausgegangen waren. Für das Jahr 2023 prognostizieren die Industriellen ein BIP-Wachstum von 1,6 Prozent.Im aktuellen Wirtschaftsszenario seien sogar die positiven Effekte, die sich aus der Umsetzung des von der EU finanzierten Wiederaufbauprogramms ergeben, gefährdet, da einige der geplanten Investitionen zu den derzeitigen Preisen schwer zu realisieren sein könnten, warnte Confindustria in seinem Frühjahrsbericht über die Prognosen für die italienische Wirtschaft.Darüber hinaus könnte die Knappheit verschiedener Materialien die Durchführung einiger Investitionen innerhalb des geplanten Zeitrahmens erschweren. Es sei daher wahrscheinlich, dass einige Projekte vor dem Hintergrund der aktuellen Situation überarbeitet werden müssen, damit der Plan wirksam umgesetzt werden könne, hieß es.Die Öl-, Gas- und Kohlepreise erhöhen die Unternehmenskosten, warnten die Industriellen. Sie schätzen einen Anstieg der italienischen Energierechnungen um 5,7 Milliarden pro Monat und eine höhere Belastung von 68 Milliarden pro Jahr. „Die Unternehmen haben diese Kostensteigerungen bisher weitgehend in ihre Gewinnspannen einfließen lassen. Aus diesem Grund drosseln mehrere Unternehmen ihre Produktion oder stellen sie ein“, warnte der Industriellenverband.Die Regierung des italienischen Premiers Mario Draghi hat beschlossen, die Ende April geplante Veröffentlichung des Dokuments für die Wirtschaftsplanung (DEF) mit den neuen makroökonomischen Prognosen für Italien auf Anfang nächster Woche, also vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Termin vom 10. April, vorzuverlegen. Das Dokument soll kurz nach Bekanntgabe des statistischen Berichts über das BIP-Wachstum in den ersten Monaten 2022 publik gemacht werden.Die im DEF enthaltenen Wirtschaftsprognosen dienen als Grundlage für das Haushaltsgesetz im September. Das Dokument wird auch die neuen Wirtschaftsszenarien nach dem Ukraine-Krieg berücksichtigen müssen.