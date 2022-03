Italiens Wirtschaft erholt sich vom Corona-Schock

Angetrieben wurde das Plus von einer gestiegenen Produktion. Die Entwicklung übertraf damit die Erwartungen der italienischen Regierung.Zugleich sank das Defizit des Lands dank gestiegener Einnahmen auf 7,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP); nach 9,6 Prozent im Jahr 2020. Die Exporte stiegen 2021 um 13,3 Prozent, die Importe um 14,5 Prozent.Im Jahr 2020, dem ersten Coronajahr, war die drittgrößte Wirtschaft der Eurozone unter dem Eindruck der Pandemie noch um 9 Prozent eingebrochen. Das war die schlimmste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg.Für das laufende Jahr rechnet die italienische Zentralbank mit einem Wachstum von 3,8 Prozent – sie korrigierte ihre Prognose im Jänner wegen der Omikron-Variante des Coronavirus leicht nach unten. Mit dem Vorkrisenniveau wird erst Mitte dieses Jahres wieder gerechnet. Die Regierung ist mit ihrer Prognose etwas optimistischer und geht von einem Plus von über vier Prozent aus.Indes hat sich der bereits hohe Preisauftrieb in Italien im Februar weiter verstärkt. Die nach europäischer Methode errechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen gegenüber einem Jahr zuvor um 6,2 Prozent, teilte das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mit. Das ist die höchste Rate seit Einfügung des Euro. Im Monat davor waren es 5,1 Prozent gewesen. Analysten hatten für Februar mit einem Anstieg auf nur 5,4 Prozent.

apa