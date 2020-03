Italiens Wirtschaft verliert 3 Milliarden Euro pro Tag

„Italien braucht mindesten 200 Milliarden Euro, damit die Unternehmen die Löhne zahlen können und genug Liquidität haben“, sagte Tortoriello.Der italienische Industrieminister Enzo Amendola beklagte mangelnden Zusammenhalt in Europa. „Wir fordern konkrete Maßnahmen. In Europa fehlt es an einer Reaktion der Politik, um den Neustart der Wirtschaft zu fördern“, sagte Amendola im Interview mit dem TV-Sender „Rainews24“.Das Wirtschaftsinstitut Prometeia geht von einem Rückgang von Italiens Bruttoinlandprodukt (BIP) von 6,5 Prozent im Jahr 2020 aus. 2021 soll es dann zu einem BIP-Wachstum von 3,3 Prozent und 2022 von 1,2 Prozent kommen. Die Hilfspakete der Regierung werden nur in geringem Ausmaß die interne Nachfrage stützen, geht aus der Prometeia-Analyse hervor.

apa