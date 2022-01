Italiens Wirtschaft wuchs zum Jahresende um 0,6 Prozent

Im vierten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent im Quartalsvergleich gestiegen, teilte die Statistikbehörde Istat am Montag in Rom nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.Allerdings schwächte sich das Wachstum im Vergleich zum Sommer ab. Im dritten Quartal hatte die Wirtschaftsleistung der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone noch um 2,6 Prozent zugelegt. Im Herbst wurden auch in Italien Coronabeschränkungen wieder verschärft.Im Jahresvergleich ist die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal um 6,4 Prozent gestiegen. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 6,2 Prozent gerechnet.Im Gesamtjahr 2021 ist die italienische Wirtschaft um 6,5 Prozent gewachsen. Dies ist das höchste Wirtschaftswachstum seit mindestens 27 Jahren. Erst seit 1995 liegen vergleichbare Daten vor. Allerdings war die italienische Wirtschaft im Jahr 2020 coronabedingt noch um fast 9 Prozent geschrumpft.

apa