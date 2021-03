Italiens Wirtschaftsleistung auf Niveau von 1998, Südtirol etwas besser

Im Zeitraum zwischen 2010 und 2019 sei das reale Südtiroler Bruttoinlandsprodukt durchschnittlich um 1,6 Prozent im Jahr gewachsen. Im italienweiten Vergleich sei das eine Spitzenposition, schreibt das Astat.2019 erreichte das reale BIP Südtirols den Umfang von 24,4 Milliarden Euro. Dann kam Corona: Im Jahr 2020 waren es nur noch 21,6 Milliarden Euro. Dies sei ein Rückgang von 11 Prozent, teilt das Astat mit. Südtirol fällt wegen der Pandemie auf das Niveau von 2011 zurück, was die Wirtschaftsleistung angeht.In Italien beträgt das BIP-Minus 2020 nach Schätzungen etwa 8,9 Prozent. Italiens reale Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 entspricht also jener des Jahres 1998. Anders als in Südtirol hatte die Wirtschaft in Italien in den vergangenen Jahren bereits ein geringes reales Wachstum zu vermelden.

stol