Italienvergleich: Südtirol hat den teuersten Sprit

Bozen am teuersten, Ancona am billigsten

Preisgestaltung: Die Lage spielt eine Rolle

Die auf Energiefragen spezialisierte Zeitung „Staffetta Quotidiana“, veröffentlicht seit Inkrafttreten der Preismeldepflicht im Jahr 2009 die Durchschnittspreise, die von den Betreibern an die Preisbeobachtungsstelle des Ministeriums für Unternehmen und Industrie (früher Wirtschaftsentwicklung) übermittelt werden. Diese erfasst sie täglich und verarbeitet sie in der Folge.Nach den letzten Durchschnittsberechnungen ist das Tanken in Südtirol im Italienvergleich am teuersten: 1,884 Euro für den Liter Benzin und 1,957 Euro pro Liter für Diesel, jeweils in Selbstbedienung. (Die aktuellen Preise finden Sie hier.) Am billigsten ist Ancona mit 1,763 Euro für Super in Selbstbedienung und 1,841 Euro für Diesel.Unter den Großstädten ist Rom am günstigsten: Im Durchschnitt sind 1,8 Euro für Benzin und 1,857 Euro für Diesel zu zahlen. Neapel meldet 1,818 Euro für Super und 1,868 Euro für Diesel, Mailand 1,836 Euro für Super und 1,897 Euro für Diesel.Die Gründe für die Preisschwankungen erklären italienische Medien unter anderem damit, dass Ancona in der Nähe der Raffinerie Falconara liegt, während Bozen weit von den Raffinerien entfernt ist. Cagliari hat eine Raffinerie in der Nähe und dort ist der Treibstoff tatsächlich billiger als in Olbia, wo es keine gibt. Auch die Menge des gelieferten Kraftstoffs hat einen Einfluss auf den Preis – aber auch die Preisgestaltung der Händler.