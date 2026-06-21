Italo wolle 2028 mit zunächst 30 Fernzügen auf zwei Strecken in den deutschen Markt einsteigen, sagte La Rocca.<BR \/><BR \/>Dazu erwarte er bis Ende Juni auch eine Entscheidung der Bundesnetzagentur. „Wir haben volles Vertrauen in den Prozess. Wettbewerb wird den Fernverkehr in Deutschland flächendeckend verbessern. Wir erwarten insgesamt bis zu 40 Prozent mehr Bahnfahrer pro Jahr“, sagte La Rocca der „Bild am Sonntag“. Er betonte, alle Italo-Züge in Deutschland würden unter anderem mit Ledersesseln ausgestattet sein sowie über Internetzugänge 5G und Star Link verfügen.<BR \/><BR \/> Sollte der Einstieg in den deutschen Markt klappen, will La Rocca „mindestens 2.500 Mitarbeiter einstellen. Wir werden alles suchen: vom Lokführer über Schaffner, Servicepersonal im Restaurant sowie in den Ticket-Büros und den Bahnhofs-Lounges. Aber natürlich benötigen wir auch Monteure, Reinigungskräfte, IT-Experten, Marketingfachleute“, schreibt die Zeitung.