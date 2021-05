Itas: Neue Führung steht – Alexander von Egen ist Vize

„Pacher und von Egen wurden aufgrund ihrer Erfahrung und der Fähigkeit ernannt, Itas in den Gebieten zu vertreten, aus denen sie kommen, dem Trentino und Südtirol, also den Gebieten, in denen das Unternehmen gegründet wurde und noch immer seine Wurzeln hat“, so Consoli.Die unmittelbar größte Herausforderung, die es zu bewältigen gilt, betrifft laut dem neuen Vorsitzenden die immensen Mittel, die durch den Recovery Fund in Italien ankommen werden: „Auch unser Unternehmen muss bereit sein, diese historische Chance zu ergreifen, und zwar effizient und schnell. Wir bereiten uns bereits mit gezielten Maßnahmen darauf vor“, erklärt der Itas-Präsident.Keine Neuerung gibt es hingegen auf der Position des Geschäftsführers: Diese Rolle wird weiterhin Alessandro Molinari ausüben.

