Iveco-Nettogewinn im ersten Halbjahr gesunken

Die Iveco-Gruppe hat beschlossen, das Joint Venture in Russland Iveco Amt aufzulösen. Die 33,3-prozentige Beteiligung der Iveco-Gruppe wurde an die russische Gesellschaft Amt zurückgegeben, berichtete Iveco-CEO Gerrit Marx. Die Lizenzverträge wurden gekündigt. Lieferverträge für bestellte, aber aufgrund der Sanktionen nicht gelieferte Fahrzeuge wurden ebenfalls gekündigt.Iveco ist der kleinste unter den wichtigen europäischen Lkw-Herstellern und steht im Wettbewerb mit Traton, Volvo und Daimler. CNH will sich nach der Aufspaltung auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren, während die Bereiche Lastwagen, Bus, Spezialfahrzeuge, Militärfahrzeuge und Antriebstechnik bei Iveco bleiben. Zu CNH, einem der größten Hersteller von Nutzfahrzeugen weltweit, gehörten vor der Abspaltung der Feuerwehrausstatter Magirus Lohr in Kainbach bei Graz, Case, New Holland und Steyr Traktoren, Iveco und Iveco Bus.