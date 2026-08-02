Auf die Frage, ob Katayama eine „gemeinsame Aktion“ ankündigen werde, sagte einer der Insider: „Ja“. Er fügte hinzu: „Die Operation läuft noch.“ Das japanische Finanzministerium und das US-Finanzministerium waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.<BR \/><BR \/>Marktteilnehmern zufolge hatten die japanischen und US-amerikanischen Behörden bereits am Donnerstag und Freitag Yen gekauft. Es wäre die erste derartige gemeinsame Intervention seit 2011. Die Aktion folgte auf eine Äußerung von US-Finanzminister Scott Bessent, der den Yen vergangene Woche als „sehr unterbewertet“ bezeichnete.<BR \/><BR \/>Auf einem Foto der Nachrichtenagentur Reuters vom Freitag war auf einem Notizblock Bessents der handschriftliche Vermerk zu lesen: „Japanischen Yen (JPY) kaufen 5-10 Mrd. Dollar“. Zudem informierte das US-Finanzministerium einem Insider zufolge mehrere Banken, dass sie sich „auf weitere Schritte einstellen“ sollten.