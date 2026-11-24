<h3>\r\nDie Winter-Termine im Überblick<\/h3>In den meisten Gemeinden der Bezirke Bozen, Überetsch und Unterland, Meran und Burggrafenamt, Eisacktal und Wipptal, Pustertal sowie Vinschgau läuft der Abverkauf für Waren der Wintersaison 2026\/2027 vom <b>5. Jänner bis zum 2. Februar 2027.<\/b><BR \/><BR \/>In den Tourismusgemeinden Tiers, Kastelruth, Ritten, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei, Corvara, Stilfs sowie in den Fraktionen Kurzras, Reschen und St. Valentin auf der Haide startet der Winterschlussverkauf erst später und dauert vom <b>13. Februar bis zum 13. März 2027.<\/b><BR \/><h3>\r\nDie Sommer-Termine im Überblick<\/h3>Für den Sommerschlussverkauf 2027 gilt für den Großteil des Landes der Zeitraum vom <b>16. Juli bis zum 13. August 2027.<\/b> In den genannten Tourismusorten findet der Abverkauf hingegen vom <b>21. August bis zum 18. September 2027<\/b> statt.<BR \/><h3>\r\nAlle 116 Gemeinden der fünf Bezirke im Detail<\/h3><BR \/><u><b>Bezirk Bozen, Überetsch und Unterland<\/b><\/u><BR \/><BR \/><b>Winter<\/b> (5. Jänner bis 2. Februar 2027) & <b>Sommer<\/b> (16. Juli bis 13. August 2027):<BR \/>Bozen, Andrian, Terlan, Nals, Mölten, Leifers, Pfatten, Branzoll, Auer, Neumarkt, Montan, Tramin, Margreid, Kurtatsch, Kurtinig, Salurn, Aldein, Truden, Altrei, Jenesien, Völs, Sarntal, Eppan, Kaltern, Karneid, Deutschnofen, Welschnofen.<BR \/><BR \/><b>Winter<\/b> (13. Februar bis 13. März 2027) & <b>Sommer<\/b> (21. August bis 18. September 2027):<BR \/>Tiers, Kastelruth, Ritten, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein.<BR \/><BR \/><u><b>Bezirk Meran und Burggrafenamt<BR \/><\/b><\/u><BR \/>Winter (5. Jänner bis 2. Februar 2027) & Sommer (16. Juli bis 13. August 2027):<BR \/>Meran, Moos in Passeier, St. Leonhard in Passeier, St. Martin in Passeier, Riffian, Tirol, Schenna, Algund, Kuens, Partschins, Hafling, Marling, Vöran, Plaus, Tscherms, Lana, Burgstall, Gargazon, St. Pankraz in Ulten, Ulten, Proveis, Laurein, Tisens, Unsere Liebe Frau im Walde\/St. Felix, Naturns.<BR \/><BR \/><u><b>Bezirk Eisacktal und Wipptal<BR \/><\/b><\/u><BR \/>Winter (5. Jänner bis 2. Februar 2027) & Sommer (16. Juli bis 13. August 2027):<BR \/>Brixen, Mühlbach, Franzensfeste, Vahrn, Rodeneck, Natz-Schabs, Lüsen, Feldthurns, Klausen, Villnöß, Barbian, Lajen, Waidbruck, Sterzing, Brenner, Ratschings, Freienfeld, Pfitsch, Villanders, Vintl.<BR \/><BR \/><u><b>Bezirk Pustertal<\/b><\/u><BR \/><BR \/>Winter (5. Jänner bis 2. Februar 2027) & Sommer (16. Juli bis 13. August 2027):<BR \/>Bruneck, Percha, Olang, Rasen\/Antholz, Welsberg-Taisten, Gsies, Prags, Niederdorf, Toblach, Innichen, St. Lorenzen, Pfalzen, Kiens, Terenten, Gais, Mühlwald, Ahrntal, Prettau, Sand in Taufers, Sexten.<BR \/><BR \/>Winter (13. Februar bis 13. März 2027) & Sommer (21. August bis 18. September 2027):<BR \/>Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei, Corvara.<BR \/><BR \/><u><b>Bezirk Vinschgau<\/b><\/u><BR \/><BR \/>Winter (5. Jänner bis 2. Februar 2027) & Sommer (16. Juli bis 13. August 2027):<BR \/>Glurns, Graun im Vinschgau (außer Reschen und St. Valentin auf der Haide), Schluderns, Laas, Kastelbell-Tschars, Martell, Schlanders, Latsch, Mals, Taufers im Münstertal, Prad am Stilfserjoch, Schnals (außer Kurzras).<BR \/><BR \/>Winter (13. Februar bis 13. März 2027) & Sommer (21. August bis 18. September 2027):<BR \/>Stilfs sowie die Fraktionen Kurzras, Reschen und St. Valentin auf der Haide.