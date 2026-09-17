<BR \/>Um den Ausbau der E-Mobilität voranzutreiben, greift der Staat bei der Ladeinfrastruktur finanziell unter die Arme. Der „Bonus colonnine“ übernimmt 80 Prozent der Kosten für Kauf und Installation einer Wallbox oder Ladesäule, bis zu einem Höchstbetrag von 1.500 Euro für Privatpersonen und 8.000 Euro für Kondominien.<h3>\r\nWer Anspruch hat<\/h3>Anspruchsberechtigt sind Privatpersonen mit Wohnsitz in Italien. Gefördert werden ausschließlich neue Ladestationen, die auf Flächen installiert werden, die nur vom Antragsteller genutzt werden. Nicht förderfähig ist hingegen der bloße Kauf. Die Anlage muss auch fachgerecht installiert werden. Berücksichtigt werden Ausgaben, die zwischen dem 26. Juni und dem 31. Dezember 2026 angefallen sind.<BR \/><BR \/>Der Zuschuss wird so lange ausgezahlt, bis die Fördermittel ausgeschöpft sind. Für heuer stehen 15 Millionen Euro bereit. Derselbe Betrag ist für die Jahre 2027 bis 2029 vorgesehen. Im Jahr 2030 sinkt das Budget auf acht Millionen Euro.<h3>\r\nWie man den Antrag stellt<\/h3>Interessierte können ab dem 22. September um 12 Uhr über die Plattform Invitalia einen Antrag einreichen. Für den Zugang zum Portal sind SPID oder die elektronische Identitätskarte (CIE) erforderlich. Dem Antrag beizulegen sind laut Industrieministerium ein Ausweisdokument, die Steuernummer, die elektronischen Rechnungen, Kontoauszüge als Zahlungsnachweis sowie die Konformitätserklärungen der installierten Anlage.<BR \/><BR \/>Der staatliche Zuschuss ist nicht mit anderen Förderungen für denselben Zweck kumulierbar. Wer bereits eine Landesförderung erhalten hat, kann daher keinen staatlichen Beitrag beantragen. Auch das Land Südtirol unterstützt die Installation privater Ladesysteme. Gefördert werden bis zu 80 Prozent der anerkannten Ausgaben, höchstens jedoch 1.000 Euro pro Ladesystem.<BR \/><BR \/>„Mit dieser Maßnahme unterstützen wir die Verbraucher und zugleich die italienische Wirtschaft“, erklärte Industrieminister Adolfo Urso. „54 Prozent der in Italien installierten Ladeinfrastrukturen der neuesten Generation werden im eigenen Land produziert.“