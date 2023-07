„Jetzt kaufen, später zahlen“: Nachfrage verdreifacht

Plus von 30 Prozent in einem Monat

Verbraucherschützer warnen

Die hohe Inflation zwingt viele dazu, den Gürtel enger zu schnallen. Ein solches Umfeld scheint wie geschaffen für „Buy now, pay later“, schließlich wird dadurch Konsum ermöglicht, selbst wenn kurzfristig das nötige Kleingeld fehlt.Wie das geht? Bei „Buy now, pay later“, kurz BNPL, gibt es verschiedene Modelle, die dem klassischen Kauf auf Rechnung beziehungsweise der Ratenzahlung ähneln. Attraktiv dabei ist vor allem, dass auch geringere Beträge in (meist 2 bis 3) Monatsraten aufgeteilt werden können. Zinsen werden keine angelastet, außerdem ist kein Kreditantrag nötig. Mit ein paar Klicks ist der Kauf abgeschlossen und das Geld wird automatisch in Raten eingezogen. Anbieter sind etwa Zahlungsdienstleister wie Paypal, Scalapay oder Klarna, die Kosten trägt in der Regel der Händler.Die Innovation erfreut sich italienweit großer Beliebtheit, wie aktuelle Zahlen zeigen. Laut einer Untersuchung des Instituts Experian nahm die Nachfrage bei BNPL im Juni verglichen mit dem Vormonat um 30 Prozent zu. Gegenüber Juni 2020 kletterte die Nachfrage um 311,69 Prozent nach oben. Demgegenüber steht ein tendenziell rückläufiger Kreditmarkt.Interessant ist der Blick auf die Entwicklung bei den Altersgruppen. Nutzten vor wenigen Jahren noch hauptsächlich Unter-26-Jährige BNPL, ist dies nun anders. Im Vergleich zum Mai gab es die größten Anstiege bei den über 75-Jährigen mit plus 78,8 Prozent und bei den Babyboomern (plus 9,9 Prozent), im Vergleich zum Vorjahr gab es bei den über 75-Jährigen einen Anstieg um 135 Prozent und bei den Babyboomern um 44,5 Prozent. „Obwohl diese beiden Altersgruppen nur einen kleineren Teil der BNPL-Nutzer ausmachen, ist es interessant festzustellen, dass digitale Finanzierungsformen generationenübergreifend auf dem Vormarsch sind“, kommentiert Experian.Der Erfolg von BNPL hat jedoch auch Schattenseiten. Darauf weisen Verbraucherschützer hin. Die zwei größten Risiken für Konsumenten liegen zum einen darin, dass mehr gekauft wird, als die Haushaltskasse zulässt, zum zweiten besteht die Gefahr, dass man bei vielen BNPL-Käufen den Überblick verliert, Stichwort Schuldenfalle.