Im Zuge der Signa-Insolvenzen sind in der Vergangenheit bereits zahlreiche Büroeinrichtungen und sogar die Ausstattung der Villa „Ansaldi“ am Gardasee versteigert worden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/benko-auktion-beendet-was-die-wertvollsten-stuecke-einbrachten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(wir berichteten)<\/a>. Alleine für das Inventar in der Signa-Villa erzielte das Auktionshaus Aurena laut Berichten österreichischer Medien über 100.000 Euro.<h3>\r\nLuxusgüter im Angebot<\/h3>Nun versteigert dasselbe Auktionshaus sehr persönliche Dinge des Nordtiroler Immobilieninvestors. Unter anderem kommen Herrenanzüge von Gucci und Tom Ford unter den Hammer. Die ersten Gebote liegen bereits knapp über 500 Euro. Zudem werden Mäntel von Hugo Boss und Hermès angeboten, ebenso wie eine Leder-Patronentasche der Marke Purdey, die Patronen während der Jagd aufbewahrt.<BR \/><BR \/>Ein besonderes Highlight für Sammler sind vier Humidore zur Zigarrenaufbewahrung, darunter ein Modell aus Mahagoni von Louis Vuitton. Für diesen Humidor wurde bereits ein Gebot von über 2.800 Euro abgegeben.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72456312_gallery" \/><BR \/><BR \/>Nach einmaliger Registrierung können Firmen und Privatpersonen mitbieten. Angebote können laut Auktionshaus noch bis zum 13. Dezember abgegeben werden.