Joachim Reinalter tritt als Obmann des Sennereiverbandes zurück

Er ist das Gesicht des Südtiroler Sennereiverbandes. Der Pusterer Reinalter hat den Verband in den vergangenen Jahren mit seiner Direktorin Annemarie Kaser maßgeblich geprägt.Reinalter ist aber nicht nur Obmann des Sennereiverbandes, sondern auch Obmann der größten Milchgenossenschaft des Landes: Der Bergmilch Südtirol. Und in dieser Genossenschaft kommt es in der Geschäftsführung – mit dem Weggang von Robert Zampieri, der zum Raiffeisenverband geht – zu einem Wechsel.Um Überschneidungen zu vermeiden, hat Reinalter nun diesen Schritt getan und seinen Rücktritt als Obmann des Sennereiverbandes eingereicht.Der Verband ist aber weiterhin handlungsfähig, sagt Direktorin Annemarie Kaser zu STOL: „Bis zu den Neuwahlen übernimmt der Obmann-Stellvertreter Georg Egger die Führung im Sennereiverband.“Gewählt wird Ende April.