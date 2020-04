Jobbörse des Landes: Neuer Direkt-Zugang für Landwirtschaft

Trotz Corona-Krise suchen Südtirols Betriebe Arbeitskräfte - derzeit verstärkt für die Landwirtschaft. „Wer offene Stellen in der Jobbörse des Landes veröffentlicht, profitiert gleich mehrfach“, erläutert Stefan Luther, Direktor der Landesabteilung Arbeit. Er lädt die Betriebe ein, die Möglichkeit zu nutzen.Betriebe, die jetzt ihre Stellenangebote in der Jobbörse veröffentlichen, erhöhen ihre Chancen, ihren Anforderungen entsprechende Arbeitskräfte zu finden. Denn gerade jetzt suchen mehr Menschen eine Arbeit und konsultieren die Jobbörse. Die Betriebe können so die Bewerber auswählen, die über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.Eine besondere Nachfrage nach Arbeitskräften kommt derzeit von landwirtschaftlichen Betrieben. Dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt bietet die Jobbörse des Landes nun einen direkten Zugang: „Ganz neu ist der Direkt-Zugang für Jobs in der Landwirtschaft“, informiert Abteilungsdirektor Luther, der vor allem Bauern auffordert, ihren Bedarf zu melden, so dass Arbeitskräfte weitervermittelt werden können.Die Jobbörse ist so aufgebaut, dass sowohl Betriebe wie Arbeitssuchende kostenlos und gezielt Informationen veröffentlichen und erhalten. Die elektronische Jobbörse ist für Betriebe und Arbeitssuchende unter jobs.bz.it zu erreichen.

lpa