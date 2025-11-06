Die Auszeichnung „HGV-Stern 2025“ wurde in diesem Jahr an Josef Gostner, Präsident der Fluglinie SkyAlps und des Flughafens Bozen, verliehen. Der scheidende HGV-Präsident Manfred Pinzger sagte in seiner Laudatio, „dass Gostner maßgeblich an dem Wandel des Bozner Flughafens in den letzten Jahren beteiligt war, den er mit visionärem Weitblick neu ausgerichtet hat.“<BR \/><BR \/>Der Flughafen habe in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen: Vom unsicheren Zukunftsprojekt zum modernen, effizienten und erfolgreichen Verkehrsknotenpunkt, der Südtirol mit Europa verbindet. Unter der Führung von Josef Gostner wurden die Start- und Landebahn verlängert, die Infrastruktur modernisiert und der gesamte Betrieb professionell reorganisiert. <BR \/><BR \/>Das Ergebnis spriche für sich: Im Jahr 2025 nutzen erstmals über 120.000 Passagiere den Flughafen Bozen. Die Passagiere sind zur einen Hälfte Südtirol-Gäste und zur anderen Hälfte Einheimische, die den Flughafen sowohl für touristische als auch geschäftliche Reisen schätzen.<BR \/><BR \/> „Was 2020 mit wenigen Flügen begann, ist heute ein europaweites Flugnetz mit rund 22 Destinationen. Diese positive Entwicklung hat auch die einst kritischen Stimmen weitgehend verstummen lassen“, sagte Manfred Pinzger, der sich als HGV-Präsident stets für den Erhalt und die sinnvolle Nutzung des Flughafens ausgesprochen hatte.<BR \/><BR \/>„Dein Engagement hat Bozen und Südtirol wieder auf die europäische Landkarte des Luftverkehrs gesetzt. Du hast gezeigt, dass es sich lohnt, an Visionen zu glauben – und sie mit Konsequenz und Leidenschaft umzusetzen“, würdigte Manfred Pinzger die Verdienste des Preisträgers.