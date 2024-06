Julia Burger aus Jenesien im Finale beim CERES AWARD

Mit insgesamt 27.000 Euro dotierter Preis

Es ist wieder so weit: agrarheute, die führende Informationsquelle zur deutschen Landwirtschaft aus dem Hause dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag, ermittelt im Rahmen des CERES AWARD die besten Landwirte und Landwirtinnen des Jahres 2024.Dabei hat sich auch Julia Burger aus Jenesien für das Finale qualifiziert (Kategorie Geflügelhalter). Die 30-Jährige hat den Hof ihrer Eltern übernommen, geht aber dabei mutig neue Wege. 2019 zogen vier Wachteln auf den Hof, was sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickeln sollte. Heute, nur fünf Jahre später, leben rund 600 Lege- und Mastwachteln auf dem inzwischen ökologisch geführten Oberhof.Alle Produkte der Wachteln werden direkt vermarktet und tragen mit rund 75 Prozent am meisten zum Gesamtbetriebseinkommen bei. Die Junglandwirtin möchte, dass es den Tieren vom ersten bis zum letzten Tag möglichst gut geht. Deshalb brütet der Betrieb jede Wachtel selbst aus und die Legewachteln dürfen bis zu ihrem natürlichen Tod bleiben, unabhängig von der Legeleistung.Der mit insgesamt 27.000 Euro dotierte Preis ist die höchste Auszeichnung in der Landwirtschaft und wird in diesem Jahr zum elften Mal verliehen. Der CERES AWARD richtet sich an alle Landwirte im deutschsprachigen Raum, die mit ihrem Betrieb einen besonders innovativen und nachhaltigen Weg gehen.Aktuell brechen die fachkundigen Juroren auf, um sich vor Ort ein Bild der 21 Finalistenbetriebe zu machen. Es werden Sieger in folgenden Kategorien ausgezeichnet: Ackerbauer, Energielandwirt, Junglandwirt, Rinderhalter, Schweinehalter, Geflügelhalter und Unternehmerin. Aus den Kategoriensiegern wird anschließend der Gesamtsieger, der Landwirt bzw. die Landwirtin des Jahres gewählt. Die feierliche Preisverleihung, an der Gäste aus Landwirtschaft und Politik teilnehmen, wird am 30. Oktober 2024 in Berlin stattfinden.Für Simon Michel-Berger, Chefredakteur von agrarheute, ist die Vorstellung der Shortlist im CERES AWARD jedes Jahr ein spannender Moment. „Die Betriebe sind alle vollkommen unterschiedlich aufgestellt und machen dadurch deutlich, wie vielseitig und interessant die Landwirtschaft ist. Eines ist aber bei allen ähnlich und charakteristisch: Sie erwirtschaften einen Mehrwert in Sachen Tierwohl, Umweltschutz und Nachhaltigkeit und bleiben dabei wirtschaftlich. Sie bringen Ökonomie und Ökologie in eine Balance“, so Michel-Berger. Beeindruckt zeigt er sich auch von dem enormen persönlichen Einsatz, den die CERES AWARD-Finalistinnen und Finalisten in die Weiterentwicklung und Zukunftssicherung ihrer Höfe investieren.