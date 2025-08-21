Die zweimonatige Testphase in Zürich-Oerlikon bringt laut Mitteilung Bestellungen des Restaurants Zekisworld an Just-Eat-Kunden. In den ersten 30 Tagen begleitet dabei ein Sicherheitsexperte von Rivr die Zustellungen, danach wird der gesamte Lieferprozess von einem Kontrollzentrum aus ferngesteuert.<BR \/><BR \/>Der Rivr-Bodenroboter fahre mit einer Geschwindigkeit von 15 km\/h und kombiniere Räder für eine effiziente Fortbewegung mit Beinen, um Treppen und Gehsteigkanten zu überwinden, heißt es weiter. Lichter und eine Fahne sollen für gute Sichtbarkeit sorgen.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Jahres sollen dann weitere Roboter-Lieferungen in anderen europäischen Städten eingeführt werden.