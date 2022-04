Kaffee in Bozen am teuersten

In 25 Städten in Italien liegt der Durchschnittspreis für einen Espresso demnach bei über 1,10 Euro. Am teuersten ist der Espresso in Trentino-Südtirol, in Venetien, in der Emilia Romagna, im Piemont und in Friaul.Im Süden Italiens sind die Preise laut Codacons hingegen niedriger und liegen in vielen Städten unter einem Euro pro Tasse.Am teuersten ist die Tasse Espresso laut Codacons-Erhebung in Bozen, wo ein an der Bar konsumierter Kaffee durchschnittlich 1,23 Euro kostet. An zweiter Stelle in der Rangliste stehen Rovigo und Ravenna mit durchschnittlich 1,20 Euro. Es folgen Vicenza, Trient und Ferrara mit 1,19 Euro.Die Preise sind, wie Codacons berichtet, infolge des starken Anstiegs der Strom- und Gasrechnungen in die Höhe geschnellt.