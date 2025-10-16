<BR \/>Südtirol hat im Jahr 2024 Waren im Wert von fast 67 Millionen Euro nach Kanada exportiert. „In den letzten zwei Jahren haben die Verkaufszahlen Richtung Kanada eine bemerkenswerte Steigerung erfahren, lag das Exportvolumen 2023 doch noch bei 52 Millionen“, sagt Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen. Gerade das Freihandelsabkommen CETA habe den Zugang zum kanadischen Markt wesentlich erleichtert.<h3>\r\nPotenzial für Südtirols Weine<\/h3>Südtirols Weinbranche hat in Kanada bereits Fuß gefasst. „Knapp 30 Südtiroler Weinproduzenten verkaufen etwa hier in Ontario bereits ihre Weine“, sagt Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol Wein. „Für unsere Weine gibt es großes Potenzial. Kanadische Verbraucher ziehen frische Premiumweine mit einer starken territorialen Identität vor. Das sind Eigenschaften, die auch Südtiroler Weine auszeichnen.“<BR \/><BR \/>Nicht zuletzt wegen der Handelsstreitigkeiten zwischen Kanada und den USA versuchen Importeure, amerikanische Produkte in den Regalen zu ersetzen. „Der jüngste Rückgang der Weinimporte aus den Vereinigten Staaten nach Kanada nach der Einführung hoher Zölle durch die Trump-Regierung bietet eine bedeutende Chance für den Weinexport aus Südtirol. Unsere Weinproduzenten können dieses Fenster nutzen, um ihre Produkte einzuführen und eine solide Präsenz aufzubauen“, erklärt IDM-Direktor Erwin Hinteregger.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226826_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Um diese Präsenz auszubauen, organisierte IDM Südtirol kürzlich eine Weinverkostung in Toronto, bei der 19 Südtiroler Weinproduzenten ihre edlen Tropfen präsentierten. Ende Oktober finden zwei weitere Verkostungstage für italienische Weine statt. Die Südtiroler Weinwirtschaft wird dort dank der Organisation von IDM und des Konsortiums Südtirol Wein mit 10 Südtiroler Weinproduzenten vertreten sein.