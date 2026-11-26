<BR \/>Im heurigen Jahr wurden 45 Prozent aller Einkäufe in Läden mit Karte bezahlt, 44 Prozent mit Bargeld. Auch das Zahlen mit Smartphone oder Smartwatch wird beliebter: Mobile Zahlungen stiegen von sechs Prozent im Jahr 2024 auf nun neun Prozent. <BR \/><BR \/>Während sich das Zahlungsverhalten wandele, blieben die Präferenzen der Verbraucher im Euroraum stabil, so die EZB. Beim Bezahlen im Geschäft bevorzugten 54 Prozent Karten oder andere bargeldlose Verfahren, 22 Prozent zogen Bargeld vor. Knapp ein Viertel (23 Prozent) hat keine klare Präferenz, ergab die Umfrage.<BR \/><BR \/>„Digitale Zahlungsmittel gewinnen im Alltag an Bedeutung, doch für die Europäer ist vor allem die Wahlfreiheit entscheidend“, erklärte Piero Cipollone, Mitglied des Direktoriums der EZB. „Die EZB wird auch künftig sicherstellen, dass die Bürger die Freiheit haben, ihre Zahlungsweise selbst zu wählen – indem sie Bargeld bewahrt und gleichzeitig die mögliche Einführung seines digitalen Pendants, des digitalen Euro, vorbereitet.“<h3>\r\nKarte auch für kleinere Beträge<\/h3>Eine große Mehrheit der Befragten legt laut Studie Wert darauf, verschiedene Zahlungswege nutzen zu können: 82 Prozent fänden es wichtig, digital bezahlen zu können, während 62 Prozent es schätzen, Bargeld zu nutzen. Nur 3 Prozent gaben an, nie Bargeld zu verwenden.<BR \/><BR \/>Bargeld behaupte seine stärkste Position bei kleinen Beträgen und Zahlungen zwischen Privatpersonen, so die EZB. Karten würden aber für immer geringere Summen eingesetzt: Der durchschnittliche Betrag bei Kartenzahlungen sank demnach von 59 Euro 2019 auf 35 Euro 2026. Bei Zahlungen unter 20 Euro dominiere Bargeld. Dieses werde wegen seiner Privatsphäre geschätzt und um den Überblick über Ausgaben zu behalten. Für Karten sprächen aus Verbrauchersicht Komfort und Schnelligkeit.