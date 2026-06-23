Der Urlaubseuro zeigt, wie viel Kaufkraft 100 Euro in verschiedenen Reiseländern haben. Als Ausgangsmaterial dient eine neue Studie der Bank Austria, die wir auf Italien umgelegt haben. <BR \/><BR \/>Am günstigsten schneiden laut unseren Berechnungen Bulgarien, Rumänien und Tschechien ab. In Bulgarien haben 100 italienische Euro ungefähr denselben Gegenwert wie 159 Euro in Italien. <BR \/><BR \/>Vereinfacht gesagt: Ein typischer Urlaubskorb, der hierzulande 159 Euro kosten würde, wäre dort rechnerisch mit rund 100 Euro bezahlt. Auch Rumänien mit 132 und Tschechien mit 129 liegen deutlich über dem italienischen Niveau (siehe Grafik). Das sind zwar nicht die klassischen Sommer-Hauptziele vieler Südtiroler, sie zeigen aber, wo das Preisniveau für Reisende derzeit besonders günstig ist.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1327386_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unter den bekannteren Urlaubsländern liegt Portugal weit vorne. Dort bringen 100 Euro aus Italien im Schnitt rund 125 Euro Urlaubswert. Spanien kommt auf 120, die Türkei und Ungarn jeweils auf 117. Für Reisende heißt das: Das gleiche Budget erlaubt im Durchschnitt etwas mehr Spielraum als zu Hause. Ein einfaches Beispiel: Ein Paket aus Abendessen, Einkäufen und kleineren Ausgaben, das in Italien 120 Euro kosten würde, wäre in Spanien rechnerisch mit rund 100 Euro abgedeckt. In Portugal wäre der Effekt noch etwas größer. Gerade bei längeren Aufenthalten kann sich das bemerkbar machen.<BR \/><BR \/>Auch Polen und Zypern liegen mit jeweils 114 über dem italienischen Niveau. Slowenien kommt auf 111, Griechenland und die Slowakei auf 110. Kroatien liegt mit 102 nur knapp darüber. Das ist ein interessanter Befund, weil Kroatien lange als vergleichsweise günstiges Urlaubsziel galt. Nach dieser Rechnung ist der Abstand zu Italien inzwischen aber gering. Wer an die kroatische Küste fährt, sollte also nicht automatisch mit einem billigeren Urlaub rechnen.<h3>\r\nSchweiz besonders teuer<\/h3>Am anderen Ende der Skala stehen jene Länder, in denen das Ferienbudget schneller aufgebraucht ist. In Frankreich und Kanada entsprechen 100 italienische Euro nur mehr rund 97 Euro, in Deutschland 94, im Vereinigten Königreich 92 und in den Niederlanden 90. Noch deutlicher ist der Unterschied in Schweden mit 87 und in den USA mit 85. <BR \/><BR \/>Besonders teuer bleibt – wenig überraschend – das Nachbarland Schweiz. Dort sinkt der Gegenwert von 100 italienischen Euro auf nur rund 64 Euro. Anders formuliert: Für Leistungen, die in Italien 100 Euro kosten würden, müsste man in der Schweiz rechnerisch rund 156 Euro ausgeben. Genau deshalb können dort schon ein Wochenende, ein Abendessen oder ein Ausflug deutlich stärker ins Geld gehen.<BR \/><BR \/>Die Rechnung ist bewusst verbrauchernah, aber sie ist keine exakte Preisliste. Einzelne Orte können deutlich vom Landesdurchschnitt abweichen. Ein Badeort in der Hochsaison, eine Hauptstadt oder eine besonders touristische Insel kann teurer sein als der nationale Durchschnitt. Umgekehrt findet man auch in teureren Ländern günstigere Regionen.