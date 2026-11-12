Die neue Kavernengarage bietet rund 600 Stellplätze auf sechs Ebenen direkt an der Meraner Altstadt. Die Zufahrt erfolgt vollständig unterirdisch über die Nordwestumfahrung und einen Kreisverkehr im Berg. Drei direkte Fußgängerverbindungen führen zur Galileistraße, zu den oberen Lauben und in Richtung Domplatz.<h3>\r\nJahreswerbeflächen an einem neuen Standort<\/h3>Für Unternehmen bietet sich damit die Gelegenheit, dort sichtbar zu sein, wo für Einheimische und Gäste der Besuch in der Meraner Altstadt beginnt. Die Jahreswerbeflächen geben Marken einen festen Platz auf diesem Weg. First Avenue vermarktet die Flächen exklusiv und erweitert damit sein Out-of-Home-Portfolio in Südtirol.<BR \/><BR \/>Unternehmen und Agenturen können sich jetzt unverbindlich vormerken lassen, um mit ihrer Werbung von Anfang an dabei zu sein. <BR \/><BR \/><b>Weitere Informationen und Kontakt:<\/b> <a href="https:\/\/firstavenue.it\/de\/kontakt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">firstavenue.it\/kontakt<\/a>