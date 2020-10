Kein Handel an Tokios Börse wegen Systempanne

An der asiatischen Leitbörse in Tokio konnte am Donnerstag wegen einer technischen Panne nicht gehandelt werden. Wie die Börsenleitung bekannt gab, trat in der Früh ein Problem bei der Übermittlung von Daten auf. Auch Handelsaufträge konnten nicht verarbeitet werden.