Keine Gäste, mehr Arbeitslose

Besonders hart getroffen ist das Gastgewerbe: Dort sind 14.116 Menschen weniger beschäftigt als noch im Dezember 2019.Auch die Krise im Handel ist aus den Arbeitsmarktdaten abzulesen: 1024 Beschäftigte weniger als noch vor einem Jahr gibt es in dem Bereich in Südtirol.Frauen trifft es härter als Männer: Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote kletterte im dritten Trimester um 3,9 Prozent nach oben; während sie insgesamt und auf die Männer bezogen in etwa gleich blieb.

