Kfz-Mechatroniker empfehlen General-Check vor Start in den Urlaub

Für viele Südtiroler steht in den nächsten Tagen und Wochen der wohlverdiente Urlaub an. Wenn das Reiseziel in nicht allzu großer Ferne liegt, wird meistens das eigene Fahrzeug als Transportmittel gewählt. Vorab sollte das Auto einem General-Check unterzogen werden.